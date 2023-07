Oštěpařka Ogrodníková ze zdravotních důvodů vynechá mistrovství ČR

Na mistrovství republiky z předních českých atletů budou chybět překážkář Petr Svoboda a oštěpař Vítězslav Veselý, kteří kvůli zdravotním potížím v této sezoně vůbec nezávodili. Jinak by mělo být v Táboře k vidění takřka všechno z toho nejlepšího, co současná česká atletika nabízí. "Jediným závodníkem, který má malé zdravotní problémy a nebude startovat na MČR, je Nikola Ogrodníková. Je to proto, aby byla připravena na mistrovství světa," řekl Sluka.

Absence Ogrodníkové otevírá větší prostor pro úspěch světové rekordmanky Barbory Špotákové, která loni ukončila profesionální kariéru, ale po Zlaté tretře se chystá na další závod. Ve sbírce už má 15 českých titulů.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Nikol Ogrodníková (@nikolaogrodnikova)

Mistrovství republiky je poslední akcí, která se započítává do světového žebříčku pro účast na MS v Budapešti. Na ten musejí spoléhat atleti, kteří nemají splněný ostrý limit Světové atletiky (WA), což je většina českých reprezentantů. Požadavek WA splnili oštěpař Jakub Vadlejch, koulař Tomáš Staněk, tyčkařka Amálie Švábíková a mílařka Kristiina Mäki.

V Budapešti by mělo být českých atletů výrazně více. "V neděli se uzavírá ranking, tak budeme o trošku chytřejší. Nyní máme průběžně šestnáct závodníků. Moje predikce je, že by mohlo odjet kolem 20, 22 závodníků," přemítal Sluka. Jasno o nominaci na MS by mělo být 4. srpna.

Dobré postavení v žebříčku má dálkař Radek Juška, který nedávno v Novém Městě nad Metují poprvé v sezoně překonal osmimetrovou hranici. Vyhrál výkonem 808 centimetrů. V Táboře by rád na tento výkon navázal. "Osm metrů by bylo fajn. Pomýšlíme na ostrý limit na mistrovství světa (825). Minimálně bychom chtěli, aby padla osmimetrová hranice a připsal jsem si sto bodů za vítězství. Věřím, že by mi to mohlo pojistit to pořadí v rankingu," řekl.