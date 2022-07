Před finále stovky zasahovala policie. Pak přilétly stíhačky a Bolt si jen povzdechl

EUGENE (od našeho zpravodaje) – Legendární Usain Bolt si na Twitteru jen povzdychl: „Jamajský tým pořád dokola to samé“. S koncem jeho kariéry zmizela i karibská nadvláda nad světovým sprintem, ten je teď zahalen do hvězd a pruhů. Na dvě zlata Christiana Colemana navázal v čase 9,86 s 27letý Kerley.

„Já říkal, že to dokážeme, a my to zvládli,“ křičel do mikrofonu na ploše nadšený Kerley. Američané si podmanili pódium na stovce potřetí v historii. O stejný kousek se pokusí i na dvoustovce, Kerley bude opět u toho. A favorité štafety na 4x100 m jsou také jasní…