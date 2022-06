Předčasný konec! Česká naděje už letos závodit nebude

Už po pátečním rozběhu někdejší dorostenecká mistryně světa naznačovala, že se nad jejím dalším pokračováním v sezoně s MS i ME vznáší velký otazník. Dnes na instagramu potvrdila, že už letos závodit nebude. "Během sezony se mi problémy vrátily stejně jako v minulosti. Poslední tři roky jsem na tělo zbytečně tlačila, takže si dám teď pauzu a věřím, že se v sezoně 2023 vrátím znovu v plné síle," napsala dvacetiletá běžkyně.

Poprvé ji achilovky začaly bolet v srpnu 2019. "Přes zimu se to i díky měsíc dlouhé pauze zlepšilo, jenže během sezony se vždy bolest zhoršovala," popisovala. Kvůli účasti na olympijských hrách v Tokiu trénovala i přes bolest.

Po návratu z Japonska zvažovala přerušení atletické kariéry. "Nakonec se mi ale naskytla příležitost odletět studovat na univerzitu do USA, což byl můj cíl. Říkala jsem si, že mi změna prostředí a vlastně nová etapa v životě může pomoci," uvedla. Po Tokiu měsíc a půl odpočívala a část sezony zvládla, ale pak už to nešlo. "Když vás každý krok bolí a každé rozbíhání je nepříjemné, tak sportovec dobře ví, že je něco hodně špatně," uvedla v tiskové zprávě.

Trenér z Virginia Tech University ji v rozhodnutí ukončit sezonu podpořil. "Říkal mi, že je zdraví nejdůležitější. A taky ať rekonvalescenci dám čas. Těší mě i to, že mám stipendium na čtyři roky, takže bych měla mít čas, abych v barvách univerzity ukázala to nejlepší," řekla.

V Česku by na tak dlouho podmínky neměla. "Určitě bych teď byla ve větším stresu a nejspíš bych si nemohla dovolit půl roku nezávodit, protože bych měla strach, že přijdu o sponzory nebo peníze od klubu. Takže jsem ráda za to, jak je to v USA nastavené," dodala.