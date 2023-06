Sasínek si při pádu na Zlaté tretře zlomil malíček, zlobí se na pořadatele

Sasínek se ocitl na zemi zhruba sto metrů po startu. Při boji o pozici v závěru početného pole strčil do soupeře před sebou, ten upadl, a český reprezentant neměl šanci se mu vyhnout.

"Závod skončil hodně rychle, snad to nebude mít vliv na další část sezony," napsal k Sasínkovu zranění Holuša, který začal svého dřívějšího soupeře trénovat letos na jaře. "Co je fakt, že 23 závodníků na startu je neregulérní. Smutný je, že se to děje jen v Česku. Kdy se něco změní? Má pak smysl na Zlaté tretře vůbec startovat?" uvedl Holuša, halový mistr Evropy na 1500 metrů z roku 2015 a dvojnásobný stříbrný medailista z halového světového šampionátu.