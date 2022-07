Šebrle zpět na velké akci! Věk neobelžu. Jsem rád, že už jsem na druhé straně

EUGENE (od našeho zpravodaje) – Desetiboj je na stadionu Hayward Field na programu o víkendu a vedle Kopeckého bude na startu také druhý Čech Jiří Sýkora.

Jak si užíváte návrat na atletický svátek?

Užívám, je to super. Celou dobu, co jsem se z toho vypadl, jsem si říkal, že by bylo pěkné jet zase jako trenér. Tak jsem se těšil a teď jsem tady.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Roman Šebrle (@sebrleroman)

Už jste tu potkal staré známé?

Spoustu. Máme na patře Jihoafričany, ty znám asi tři, na obědě jsem potkal britského sprintera. Další uvidím na stadionu.

Na něm vás to netáhne na plochu?

Netáhne. (úsměv) Jsem rád, že už jsem na druhé straně. Ono to přejde, když víte, že už byste na to totálně neměl. Věk neobelžu, žiju současností.

Závodil jste někdy v USA? Létal jste sem často.

To je pravda. Na Floridu, do Utahu, za Bryanem Clayem jsem byl na soustředění v San Francisku, také se tu mám potkat s naším kamarádem Jessem, který dorazí. Mně se Amerika líbí, je tu příjemně. Ale závodil jsem tu jen na malém desetibojíčku v Palo Altu v roce 1996, to už je dva roky před Kristem… (úsměv)

Na místním stadionu Hayward Field jste přišel o světový rekord, před deseti lety vám ho tu vzal Ashton Eaton.

To je pravda. Ale ten stadion je fakt nádherný. Těším se na krásný závod, Američani tu letos udělali parádní výkony, škoda, že Scantling nebude závodit. Sám nevím, co se dá čekat od Kevina Mayera, ale bylo by fajn, kdyby Damiana Warnera prohnal. A Ondra se určitě bude chtít také vytáhnout.

Pod vašim vedením se Kopecký letos posunul už skoro o 700 bodů...

Příprava se povedla i teď, v Praze byl ještě unavený, což je dobře, tady už to vypadalo dobře. Je to jeho první mistrovství světa, ale on je závodník, věřím, že se s tím srovná.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Roman Šebrle (@sebrleroman)

Málokdo mu může předat tolik zkušeností jako vy.

Můžu mu říct, na co se připravit ve svolavatelně, co má kdy dělat. Je pravda, že moje zkušenosti můžou urychlit to, na co by jinak přicházel rok dva. Navíc on je dost senzitivní.

Už jste jako kouč nervózní?

Zatím ne, to Ondra asi víc. U mě to přijde až na stadionu, třeba před stovkou nebo při technických disciplínách, zvlášť, když ho čeká třetí pokus. To jsem nervózní jako pes.

V Česku moderujete i televizní zprávy. Bylo pro vás složité sem vyrazit?