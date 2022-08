Špotáková ji dojala. Je neskutečná, pořád si nás maže na chleba, uznala svěřenkyně Železného

Teď jsem úplně dojatá, je to hodně emotivní. Je to takové ošklivé, ale víme, že Barča nemůže házet navěky, o to hezčí je, že se jí to takhle povedlo. Zase nás zachránila, je neskutečná. Užila jsem si to, byla jsem poprvé u takového úspěchu, fandila jsem jí, aby to vyšlo.