Špotáková svou poslední medaili věnovala na pomoc dětem z dětských domovů

Špotáková je její dlouholetou patronkou. "Pamatuju si, když jsme se s mámou přestěhovaly z Jablonce do Prahy, jak jsem si připadala ztraceně a bylo mi smutno. Ten pocit osamělosti a ztracenosti ve velkém městě, když jste bez peněz a nikoho nezajímáte, si pořád pamatuju. Děti z dětských domovů život takhle vyplivne do studeného světa a ony nemají mámu nebo někoho blízkého, kdo je obejme a řekne jim: To bude dobrý," vysvětlila v tiskové zprávě svou motivaci.