Špotákovou proměnila umělá inteligence. Až strašidelné, říká. U autobusu pak oněměla

„Po dlouhé době nebudu na olympiádě, ale tohle je dobrá náhrada,“ líčí. Hlediště Stade de France ji nelákalo. „Nejsem typ, co by vydržel celý den třeba na Davis Cupu. Potřebuju být aktivní, radši sportuju s dětma, nejsem papučový fandič,“ říká 42letá maminka Janka a Darka.

Špotáková se o propagaci festivalu stará i o videem, na němž zve fanoušky do Mostu v několika světových jazycích. I když, opravdu je to ona? Detailnější pohled odhalí, že byla využitá umělá inteligence, která za oštěpařku vzkazy s použitím jejích gest a řeči namluvila.

„Bylo to zajímavé. Myslím, že u mě bude poznat, co je stroj a co člověk, jak mám v řeči emoce, jinou dikci. Ale u lidí, kteří trochu strojově mluví, to brzy poznat nebude. Je to až strašidelné,“ připouští Špotáková, která trénuje tříčlennou oštěpařskou skupinku mladších závodníků a i v příští sezoně si plánuje občas zaházet.