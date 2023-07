Úspěch se neodpouští. Někdo nám přeje, další nepodá ruku, líčí český kouč světové jedničky

Viděl jste v ní potenciál nejlepší oštěpařky světa od začátku spolupráce?

To ano. Složité to bylo jen ve chvíli, kdy začal covid a Japonsko se zavřelo, měli jsme jen telekonference i s jejím zaměstnavatelem. Ale potenciál jsem viděl, už vloni měla nejlepší průměr hodů na světě, teď je i barevné na bílém, že je světová jednička. A myslím, že tam vydrží dlouho.

V Chořově ji povzbudil i po čtyřech letech zlepšený japonský rekord na 67,04.

Cílili jsme na něj, i poslední tréninky to naznačovaly. Chtěli jsme ho už někdy v květnu, vyšlo to o dva měsíce později, teď by bylo hezké hodit takový výkon i v Budapešti na mistrovství světa.

Foto: Jan Kucharčík Haruka Kitagučiová a její radost po japonském rekordu na Diamantové lize v Chořově.

Při Diamantové lize v Chořově jste byl zrovna ve Finsku se svou další svěřenkyní Petrou Sičákovou na šampionátu do 23 let. Mrzelo vás, že jste u rekordu nebyl?

Pěkně mě to štvalo. Její fyzioterapeutka nám posílala videa, konzultovali jsme rozhazování. Seděl jsem v lese na kameni, ještě mě tam štípnul mravenec pod zadek. (úsměv) Pak přestala fungovat data, tak jsem sledoval jen výsledky a přenos. A když hodila 67 metrů, napsal mi to svěřenec dřív, než byl pokus v televizi, to jsme málem zbořili tribunu.

V čem se během vaší spolupráce Kitagučiová nejvíc zlepšila?

Trochu silově, což se nesmí přehánět, ale nejvíc běžecky. Mám to postavené tak, že v listopadu a prosinci chodíme po horách, jezdíme na kole, na kolečkových bruslích… To dřív vůbec neměla a i tyhle základní věci jí pomohly.

Jak je vaše spolupráce vnímána v českém atletickém prostředí? Spíš vám přejí, nebo se setkáváte i s ohlasy, že vychováváte konkurenci českým oštěpařkám?

Úspěch se neodpouští… Někteří mi to přejí, ale setkávám se já i celá skupina s takovým typickým českým chováním, kdy vám lidé ani nepodají ruku, byť jde třeba o bývalého oštěpaře…

O to větším zadostiučiněním jsou úspěchy s Kitagučiovou jako loňský světový bronz?