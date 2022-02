Výhra a další osobák. Jiranovou v Ostravě nezbrzdila ani bolavá hlava

Je to pro vás překvapení že máte takovou výkonnost už na začátku halové sezony?

Já jsme se cítila dobře už po prvním soustředění před Vánoci. Pak jsme trochu ubrali a pustili se do toho zase na prvních závodech. Sama jsem byla překvapená, že už běhám takhle rychle a doufám, že to půjde ještě nahoru.

Zrovna dneska jsem nebyla v nejlepší náladě, trochu mě bolela hlava, takže si myslím, že až se na to vyspím pořídne, tak to bude ještě lepší. Jsem moc ráda, že to jde pořád nahoru a že se můžu ještě zlepšovat. Věřím, že s trenérem něco vymyslíme, abych v Bělehradě předvedla ten nejlepší výkon.