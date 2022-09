A teď na vítěznou vlnu! Konečně se máme od čeho odpíchnout, těší Kyzlinka zlepšení proti Srbsku

„V tom prvním zápase jsme si nechali všechno vletět až moc do hlavy, naopak Poláci hráli s absolutní lehkostí. Se Srby to od nás taky bylo místy všelijaké, ale druhý poločas museli všichni vidět, že jsme hráli úplně jinak. Takovým basketem se chceme prezentovat a musíme se ho držet dál," líčil rozehrávač Ondřej Sehnal.

„Sice znovu porážka, ale s úplně jiným pocitem než o den dřív. Musíme se odpíchnout od toho, jak jsme zápas se Srbskem dohrávali. Konečně přišlo zlepšení výkonu, bylo tam plno energie, správných herních věcí a věřím, že si to s námi užili i fanoušci," říkal autor šesti bodů Tomáš Kyzlink.

🇨🇿 Vojtech Hruban makes it an 11-point game! 👌👌👌 #EuroBasket x #BringTheNoise

Za stavu 38:60 patnáct minut před koncem to s českým mužstvem nevypadalo ani proti Srbsku, ale nadechlo se k jedenáctibodové šňůře do konce třetí části a v poslední udrželo krok se Srbskem, i když hosté vrátili do hry všechny hvězdy soupeře. „Někdy od poloviny třetí čtvrtiny jsme snad konečně zažehnali krizi posledních tří týdnů," líčil pivot Martin Peterka.