Američané mohou na basketbalovém MS čelit v základní skupině Adetokunbovi

Los letošního mistrovství světa basketbalistů svedl do jedné z osmi základních skupin Spojené státy americké a Řecko, v jehož dresu by na letním šampionátu neměl chybět hvězdný Janis Adetokunbo, dvojnásobný nejlepší hráč NBA. Američané zahájí turnaj duelem s Novým Zélandem a čeká je ještě Jordánsko. Španělským obhájcům titulu postavil dnešní los v Manile do cesty Írán, Pobřeží slonoviny a Brazílii. Turnaj se uskuteční od 25. srpna do 10. září na Filipínách, v Indonésii a Japonsku.

Foto: Josefino de Guzman, ČTK/AP Ambasador FIBA a bývalá hvězda NBA Luis Scola během losování

Článek Americký výběr bude napravovat až sedmé místo z posledního šampionátu v Číně, které znamenalo nejhorší výsledek USA při účasti hráčů z NBA. Jako kouč je povede bývalý rozehrávač a současný trenér Golden State Steve Kerr, který po předloňské olympiádě v Tokiu nahradil na reprezentační lavičce Gregga Popoviche. Pod pěti kruhy Američané triumfovali po finálovém vítězství nad Francií, které tím oplatili čtvrtfinálové vyřazení na MS i předchozí porážku ze základní skupiny na olympijském turnaji. Na nadcházejícím šampionátu se s týmem, za který by měl hrát hlavní adept na jedničku letošního draftu Victor Wembanyama, mohou utkat nejdříve v semifinále. Basketbal Veselý dovedl 26 body Barcelonu k druhé čtvrtfinálové výhře nad Žalgirisem Francouzi v základní skupině narazí na Kanadu, Lotyšsko a Libanon. Srbové s držitelem ocenění MVP z předchozích dvou sezon NBA Nikolou Jokičem se utkají s Jižním Súdánem, Čínou a Portorikem. Ze základních skupin postoupí vždy dva týmy do další fáze, v níž se bude ve čtyřech skupinách bojovat o postup do čtvrtfinále. Na turnaji bude ve hře také sedm olympijských míst pro hry v Paříži v příštím roce. Získají je dva nejlepší evropské a americké týmy a po jednom z Afriky, Asie a Oceánie. Francie jako pořadatel má účast na OH jistou. Los MS v basketbalu mužů: Skupina A (Manila): Angola Dominikánská republika Filipíny Itálie Skupina B (Manila): Jižní Súdán Srbsko Čína Portoriko Skupina C (Manila): USA Jordánsko Řecko Nový Zéland Skupina D (Manila): Egypt Mexiko Černá Hora Litva Skupina E (Okinawa): Německo Finsko Austrálie Japonsko Skupina F (Okinawa): Slovinsko Kapverdy Gruzie Venezuela Skupina G (Jakarta): Írán Španělsko Pobřeží slonoviny Brazílie Skupina H (Jakarta): Kanada Lotyšsko Libanon Francie Basketbal Lakers v NBA vyřadili Memphis, obhájci z Golden State budou hrát sedmý zápas

Reklama