Americké duo Thomasová a Jonesová se potkávají v Praze, aby dovedly USK k vítězství

„Je skvělé hrát na domácí palubovce a v domovské Praze. Doufám, že to pro nás bude výhoda, řešíme teď nějaké změny v obraně i útoku, které chceme udělat," neskrývá nadšení Jonesová, sedmadvacetiletá pivotka z Baltimoru. Poslední vzájemný zápas v roce 2020 ovládly Pražanky v Turecku devětačtyřicetibodovým rozdílem, takový rozdíl se ale tentokrát rozhodně nečeká. „Mersin se za dva roky prakticky kompletně změnil. Mají hodně skvělých hráček, ale i my máme hodně hvězd, takže se nebojíme. Ve Final Four jsme pro to, abychom odvedly náš nejlepší výkon, a to přesně uděláme," vysvětluje Thomasová.