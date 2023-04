USK může doma po osmi letech dojít k triumfu zřejmě po turecké cestě. Hejková má svoje tajemství

V pátek od 18:00 h potřebují pražské hráčky zdolat Mersin a v neděli pozdě večer by je pak v hale Královka zřejmě čekalo Fenerbahce, které je velkým favoritem nejen proti Schiu, ale na prvenství v celém turnaji. Ve Final Four účinkuje klub z Istanbulu už poosmé, ale ještě nikdy Euroligu nevyhrál. „Čekáme už opravdu dlouho. Všichni už máme dost druhých a třetích míst, z Prahy si chceme odvézt trofej," říká srbská trenérka istanbulského klubu Marina Maljkovičová. „Jsme připravené odevzdat to nejlepší z nás," doplňuje ji kapitánka Ölcay Cakirová.

USK si zahraje Final Four celkově už pošesté a loni se mu právě Fenerbahce stalo osudným, když v poslední čtvrtině zlomilo vyrovnaný boj o finále v neprospěch českého celku. „Tím, že hrajeme doma, můžeme se připravovat v klidu, jako to děláme celou sezonu. Ale neznamená to, že automaticky vyhrajeme, nebude to už s Mersinem vůbec jednoduché. Můžeme ale slíbit, že ze sebe vydáme to nejlepší. Kroky ale musíme dělat postupně. Každá z nás má v hlavě zatím jen první zápas," přiznala slovinská kapitánka pražského celku Teja Oblaková.