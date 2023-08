Bálint chce sbírat další zkušenosti v reprezentaci, z Brna míří do Španělska

"Už mám před podpisem s týmem ve druhé španělské lize. Minulou sezonu hrál play off a má ambice hrát o nejvyšší příčky," řekl Bálint po dnešním tréninku národního týmu. Do Brna přišel z Prostějova v roce 2020 a věří, že nové angažmá bude posun k lepšímu.

"Druhá španělská liga má dobrou úroveň, je to trošku přiblížení k ACB lize. Chci si zkusit něco jiného v zahraničí. Myslím si, že je to lepší soutěž než česká liga. Na druhou španělskou ligu se také dívá více lidí ze zahraničí, než na českou. Posun to bude určitě," srovnával.

Devatenáctiletý talent Jakub Nečas odešel také z Brna do NCAA do Duquesne v Pittsburghu, Bálinta podobná cesta nelákala. "V Americe je hodně hráčů na mé pozici. Ne že jsou lepší, ale asi by dostávali více prostoru než já. Těch hráčů jsou tam miliony. Sám jsem si řekl, že chci spíš evropskou cestou," konstatoval.

O své pevné místo si chce říct i v reprezentační sestavě. "Už bych z toho benjamínka pomalu chtěl přecházet k něčemu víc, ale pořád jsem v týmu mladý. Sbírám zkušenosti, snažím se brát dobré minuty, na hřišti odvést svoji práci a nechat maximum. Je to pro mě čest, že tady můžu být. Zkušenosti proti Argentině a Belgii budou také k nezaplacení," pochvaloval si obsazení domácí generálky na olympijskou předkvalifikaci.

Po turnaji v Portugalsku to bude další kvalitní prověrka. "Podle mě se tady utkáme s lepšími týmy než třeba v Estonsku. Tam to bude asi náročnější tím, že v zápasech budeme spíš favorit a tlak na nás bude trošku větší. Uvidíme, jak se s tím popereme," vyhlíží zápasy v Tallinnu s domácími, Izraelem a Severní Makedonií v boji o postup do play off v Gliwicích.

"Chceme se zlepšovat zápas od zápasu, aby byl nějaký posun od toho Portugalska. Výhra by asi taky neuškodila, aby nás to trošku nakoplo do Estonska. Když budeme hrát vyrovnané zápasy, tak to pro nás bude taky pokrok a lepší naladění. Proti takovému týmu jako je Argentina jsem asi kromě Francie a Černé Hory, která byla taky celkem nabitá, ještě nehrál. Bude to dobrá zkušenost, abych zjistit, na čem asi přibližně jsem a kam se můžu posunout," konstatoval Bálint.