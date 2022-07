BASKET ONLINE: Litevci se rozjeli a český náskok je skoro pryč

Češi mohli získat jistotu v pátek v Pardubicích, kdyby porazili Bosnu a Hercegovinu minimálně o 14 bodů, ale to se jim nakonec při výhře 93:81 nepodařilo. "Důležitější bylo, že to skončilo plus sedm. Kdyby byl postup už hotový, bylo by to pěkné, ale na druhou stranu stejně chceme v Litvě vyhrát. Bez těchto bodů by to bylo se šancemi na postup z další skupiny těžké. Tu výhru tedy stejně potřebujeme," řekl kapitán Vojtěch Hruban.