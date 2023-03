Basketbalisté Děčína poprvé ovládli Český pohár

Po přetahované v úvodu finále poslal v 5. minutě Děčín trojkou do vedení 14:12 Svoboda a Severočeši už náskok nepustili. Na přelomu první a druhé čtvrtiny ovládli pasáž hry 15:2 a měli rázem k dobru 16 bodů. Do konce prvního poločasu navýšili vedení už na 45:27, třetinu bodů Děčína obstaral Svoboda.

"Je to skvělé, protože jinak neprožíváme nejlepší období. Tohle je taková perfektní náplast na to, jak se cítíme a jakou máme formu," řekl Číž. "Dneska jsme to vydřeli. Byl to obrovský balvan. Myslím, že to slyší až v Holešovicích," dodal rozehrávač osmého týmu ligové tabulky.