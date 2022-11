Češi chtěli Maďarsku oplatit srpnovou domácí porážku v Chomutově (79:82) a začali trojkou Martina Kříže. Potom je po obratu domácích dostal ještě do vedení 5:4 Kyzlink, ale Maďaři odpověděli sedmibodovou šňůrou. Ještě o dva body delší sérii zareagoval Ginzburgův výběr a vedl 14:11. Po první čtvrtině drželi hosté vedení 21:18.

Po sedmi bodech dali Kyzlink a Richard Bálint, který na startu druhé čtvrtiny zaokrouhlil svou bilanci na dvouciferní počet trojkou. Kyzlink svou akci ve 14. minutě zvýšil už na 31:24, ale Maďaři desetibodovou šňůrou otočili stav a do poločasu šli s náskokem 36:33. Přestože si Češi vedli lépe na doskoku, doplatili na osm ztrát. Maďaři měli jen dvě.

Po pauze natáhli domácí svou sérii na 9:0 a byl z toho poprvé desetibodový rozdíl. Vedle Gyorgyho Golomana se začalo střelecky dařit Marku Filipovitymu. Viktor Půlpán s Křížem sice snížili na 37:43, další pasáž ale domácí ovládli až do začátku závěrečné čtvrtiny 27:6 a jejich náskok narostl na 27 bodů.

Ginzburgův tým sérií 10:0 zkorigoval stav a nakonec stáhl manko na 14 bodů. Do hry se dostalo všech dvanáct hráčů a vedle Davida Pekárka si odbyl premiéru i Ondřej Švec, který si připsal i první dva body. Byli to další dva debutanti po David Böhmovi, který se představil v Pardubicích, kde se nedostal do hry Marek Vyroubal a musí si na premiéru počkat, protože v Maďarsku se na soupisku nedostal.