Basketbalisté vyzvou v olympijské předkvalifikaci Izrael, Estonsko a Makedonii

"Nejde si moc vybírat. Předpokládám, že nepostoupí dál Portugalci, a kdybych si měl někoho vybrat pro semifinále, asi by to bylo domácí Polsko. Máme jim co vracet za Eurobasket," narážel Peterka na loňskou prohru 84:99. "Byl by to zajímavý a asi i pěkný zápas, pokud by do Gliwic mohlo přijet hodně našich fanoušků a Polsko bylo doma," přemítal Peterka.