Basketbalistky USK Praha před vánoční pauzou jasně přehrály Trutnov

Žabiny v Chomutově po vyrovnané úvodní čtvrtině odskočily až na jedenáct bodů a výhru uhájily, přestože domácí v závěru třetí čtvrtiny stáhly manko na jediný bod. „Středeční eurocupový zápas nám vzal hodně sil. Asi víc, než jsme si myslely. Dneska jsme nepředvedly to, co bychom chtěly. Ale výhry si ceníme. Levhartice naše chyby trestaly a my jsme jim daly až příliš moc šancí s námi hrát vyrovnaně,“ zhodnotila duel v tiskové zprávě Petra Záplatová, s 19 body nejlepší střelkyně vítězek. O bod více dala chomutovská Najai Wynnová-Pollardová.