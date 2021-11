Keltern - Castors Braine 68:86 Basketbalistky Žabin slaví postup do play off Evropské ligy

Basketbalistky Žabin si zajistily postup do vyřazovací části Evropského poháru. Po středečním domácím vítězství nad London Lions 68:41 je dnes do play off definitivně posunula výhra belgického Castors Braine v Německu nad Rutronik Keltern 86:68.

Brňanky mají na kontě po pěti kolech tři výhry a dvě prohry, bodově s nimi mohou srovnat krok pouze hráčky z Londýna, které ale oba vzájemné zápasy prohrály a v konečné tabulce je tak nemohou přeskočit. Žabiny skončí na druhé postupové příčce, s Belgičankami oba duely prohrály. Poslední zápas Žabin ve skupině K v Německu s Rutronikem tak bude příští týden pouze přípravou na vyřazovací boje. Evropský pohár basketbalistek - 5. kolo: Skupina K: Keltern - Castors Braine 68:86 1. Castors Braine 5 4 1 366:319 9 2. Žabiny Brno 5 3 2 363:331 8 3. Londýn 5 2 3 326:359 7 4. Keltern 5 1 4 333:379 6

