Brácha to neměl jednoduché, ale zvládl to perfektně, chválil Jaromír Bohačík staršího Petra

Mladší z reprezentačních bratrů Bohačíků věděl, že utkání, v němž český tým po trojce Tomáše Kyzlinka v půlce poslední čtvrtiny o bod vedl (59:58) mohlo dopadnout lépe. „Na to, jak to jednu chvíli s námi vypadalo špatně, jsme nakonec bojovali o vítězství. Za to jsem rád. V poslední čtvrtině jsme ale udělali dost chyb. Já sám jsem tam měl dvě ztráty, něco jsem nedal. Koncovka nám úplně nevyšla," popisoval Jaromír Bohačík.

Jeho o sedm let starší bratr Petr se do reprezentačního výběru kvůli absenci podkošových hráčů vrátil po dlouhých deseti letech. „Zvládl to perfektně. Tentokrát to neměl vůbec jednoduché se s těma chasníkama rvát. Ale odvedl skvělou práci. Mám spíše zase takový pocit, že jsme nedoskočili moc balonů z těch křídel. Ti naši dlouzí se tam perou, ale my to moc nesbíráme. To byla zase chyba," vrátil se Jaromír Bohačík myšlenkami k porážce s Litvou.