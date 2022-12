Brno si výhrou nad Hradcem Králové upevnilo vedení v lize

"Nebylo to úplně jednoduché utkání. Věděli jsme, že Hradec nepřijede s poraženeckou náladou. Na začátku to ukázali, nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa. Myslím si, že od druhé čtvrtiny jsme diktovali hru a hráli jsme tak, jak jsme zvyklí," zhodnotil vítězný zápas Martin Vaněk, asistent brněnského trenéra Lubomíra Růžičky. "Jsem na ten tým pyšný, protože dnes bojovali za hlavního trenéra, který má nemocného jednoho člena rodiny, a právě proto jsme se rozhodli, že ten zápas povedu já," dodal.