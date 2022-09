Česká bodová norma na Řeky nestačila. Nemáme se za co stydět, potrápili jsme je, říkal Satoranský

"Jsem sice smutný, ale na mužstvo hrdý. Odehrálo opravdu skvělý zápas, rozhodly malé detaily. Jedna, dvě ztráty, nějaké to písknutí, střela zdálky, ale tohle byla pravá česká reprezentace, jak jí fanoušci znají," říkal trenér Ronen Ginzburg.

Kapitán Vojtěch Hruban kouče názorově podpořil. "Hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmů na turnaji a drželi s ním krok do poslední chvíle. Vydali jsme ze sebe všechno. Bojovali jsme tak, že nám to dalo šanci uspět. Nakonec chybělo málo. Janis Adetokunbo přece jen ukázal, jaký je to hráč. I když taktika na něj docela fungovala, ke konci ty koše dal," říkal.

"Udělali jsme maximum, nemáme se za co stydět. Potrápili jsme Řeky víc, než by kdo čekal, možní ani oni sami ne," říkal do televizní kamery Tomáš Satoranský. "Jestli jsme měli skončit, tak alespoň, že takovým způsobem," doplnil Hruban. "Myslím, že jsme navázali na postupový zápas s Izraelem, tohle byl náš nejlepší výkon. Bohužel ve čtvrté čtvrtině se nám přestávalo dařit tvořit obrannou zeď, která brzdila Janise," vysvětloval Satoranský.