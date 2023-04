Chomutovské basketbalistky slaví bronz

Hradci Králové se v minulém utkání povedlo na pátý pokus poprvé v sezoně Chomutov porazit a oddálit konec série a nadějně vstoupily Východočešky i do druhého domácího duelu. Úvodní čtvrtinu vyhrály 20:11, ale to bylo jejich maximum. Hostující tým ještě do poločasu skóre otočil a soupeře už před sebe ve zbytku utkání nepustil.