Číž devíti trojkami vystřílel Kolínu výhru

"Skvělý individuální výkon Adama Číže, dal nám devět trojek a ty střely, které měl, musím říct, že nebyly úplně jednoduché. S obranou jsme relativně spokojení, problém u nás byl dneska útok, na který se musíme víc zaměřit," řekl ústecký kouč Jan Šotnar. Jeho protějšek Miroslav Sodoma přes výhru úplně spokojený s výkonem týmu nebyl. "Pro mě nepochopitelně jsme vstoupili do utkání, a myslím si, že celé utkání jsme hráli, ustrašeně. Věřím, že to z kluků spadne a zítra to bude daleko víc suverénnější výkon a že navážeme tam, kde jsme dnes končili," řekl kolínský trenér.