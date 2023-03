"Moje sebevědomí je obrovské. Věří mi celý trenérský tým i spoluhráči, a to tak, že chtějí, abych si vzal poslední střelu. Proto to nejmenší, co můžu udělat, je věřit si v těchto momentech taky," uvedl Fox, jehož tým se dostal opět o krok blíž první pozitivní bilanci a účasti v play off od sezony 2005/06.