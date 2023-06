Česká basketbalistka Petra Holešinská při trestném hodu během zápasu na ME proti Řecku.

Řecké pivotky měly od začátku navrch, díky jejich výborné práci pod košem mohly soupeřky uplatnit i rychlý protiútok. V osmé minutě to bylo 11:18, když českým hráčkám scházel především pohyb bez míče. Reprezentantkám dlouho nevycházela střelba zdálky, pak ale do konce první čtvrtiny trefily tři trojky za sebou a postaraly se o smazání manka ve skóre.

Řekyně se ale znovu dostaly do vedení, když je neskutečným způsobem táhly dvě hvězdy Spanouová a Fasoulaová. Obě hrály bez střídání a už během třetí čtvrtiny překročily hranici dvaceti bodů. Jejich individuální pojetí i vyspělost byly v kontrastu s českým týmovým pojetím a enormní bojovností.

Reprezentantkám se moc nedařilo hrát na postavenou řeckou obranu a dostaly se do krize, když Voráčkovou vyřadila ze hry obnovená bolest kotníku. Navíc potíže s fauly brzdily pivotku Březinovou. Naštěstí se chytila střídající Šípová a národní tým se mohl opřít o střelbu zdálky.

K tomu benjamínek reprezentace, osmnáctiletá Paurová přinesla větší důraz pod košem a v úvodu poslední čtvrtiny se povedlo i osmibodovou šňůrou utéct do vedení 69:63. Řekyním hrajícím v minimální rotaci přece jen docházely síly a dotklo se to i jejich hvězd, naopak český tým točil devět basketbalistek a z každé sršela obří energie.

Do poslední minuty šlo Česko za nadějného stavu 75:70, po faulu Hamzové následoval sice jen jeden proměněný trestný hod Pavlopoulové, ale po vyčerpání limitu pro útok ze strany reprezentantek přišla trojka z ruky stejné řecké hráčky. Vzápětí následoval faul soupeřek na Holešinskou, která se ale z hranice trestných hodů nemýlila a bylo to 77:74, když do konce zbývalo dvanáct vteřin.