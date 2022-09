Kotník v ortéze drží, ale Satoranský nechce mluvit o zázraku

"Je důležité, aby čeští fanoušci něco věděli. Nezáleží mi na tom, jestli Tomáš odehraje všechny zápasy, jednu minutu, nebo nenastoupí vůbec. Ale nasazení, které tenhle kluk předvedl pro to, aby mohl nastoupit za národní tým, je úžasné. Spousta hráčů v jeho situaci by řekla: 'Díky, končím.' A odjela by do klubu. Pro nás je požehnání, že Tomáše máme. Zásadní je, že se vrátil zpátky a zůstane s týmem. Jeho vliv na něj je na hřišti i mimo velký, proto je dobré ho tu mít. A pokud jde o mě, i kdyby nemohl hrát ani minutu, jsem moc rád, že bude s námi na lavičce."