Kotníku i celému mému tělu prospěje pauza, říká Satoranský

Našlo by se asi víc důvodů, ale tím hlavním je, že potřebuji doléčit zranění kotníku, které poznamenalo mou účast už na zářijovém mistrovství Evropy v Praze. Všichni si ještě dobře pamatují, jak bláznivá celá situace byla.

Moc jsem o ní během sezony v nemluvil, ale byla spousta chvil, kdy mi kotník nedovoloval se zapojit do všech herních momentů. Snažil jsem se pro něj udělat co nejvíc, přesto mě dost trápil. Přiznejme si otevřeně, že to byl opravdu dost velký risk, jak brzy jsem po takhle vážném úrazu začal hrát a šlapal celý rok bez pauzy. Nejen kotníku, ale vůbec celému mému tělu prospějí nadcházející týdny klidu, abych byl dobře připravený na další sezonu v Barceloně.