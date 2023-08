Krejčí kouče dobře zná, věří jemu i sobě

Při absenci Tomáše Satoranského připadne Krejčímu role prvního rozehrávače, i když na této pozici v Atlantě nepůsobí. „Věřím tomu, že fyzicky i rychlostně na to mám, protože jsem v minulé sezoně na klubové úrovni tolik minut neměl a za každou z nich na hřišti jsem vděčný. Opravdu si užívám výraznější zápasové vytížení," míní Krejčí.

V omlazené reprezentační sestavě roste jeho význam i osobní zodpovědnost. „Jsem přesvědčen, že mám národnímu týmu co nabídnout a myslím, že ho můžu i táhnout a pomáhat k vítězstvím. Spíš jde o to, abych společně s trenérem přišel na to, jak co nejvíc pomoct. Věřím jemu i sobě," přemítá Krejčí, jenž by se měl postarat i o bodový přísun.

„Pro mě je důležité hrát na koš, a pak udělat nejlepší rozhodnutí. Když mám střelu, tak to vezmu na sebe, ale klidně i přihraju, jde jen o to dobře číst obranu. Jsem zvyklý takhle hrát a basket je na všech úrovních o tom dostat míč do koše," usmívá se.

Užívá si tréninky pod novým kouče Diegem Ocampem, kterého potkal už v Zaragoze před svým odchodem za oceán. „Dobře ho znám, to je pro mě povzbuzující. Každý trenér má svou filozofii a trochu jiný styl. Diego svou charakteristiku dodržuje. Chce hrát rychle a agresivně, přitom hodně dbá na provedení detailů a někdy dynamičnost ustoupí pečlivému taktickému provedení," naznačuje Krejčí.

„Všichni jsme museli projít procesem adaptace, chvíli to trvalo, ale věřím, že na sobotní zápas s domácími Estonci budeme dobře nachystáni," myslí už na sobotní první vystoupení v předkole kvalifikace OH. Národní tým pak v neděli znovu od 15 hodin hraje proti Izraeli a v úterý ve stejný čas nastoupí proti Severní Makedonii.

„I když to zní jako kliše, chceme v Tallinnu jít zápas od zápasu. V souboji čtyř mužstev na přibližně stejné úrovni budou rozhodovat i maličkosti, musíme udržet patřičnou herní energii a vnímat jeden druhého," přemítá český rozehrávač s vírou, že i bez několika opor je reprezentační výběr dostatečně dobrý na to, aby se vešel mezi postupující dvojici ze skupiny.

„Za týden při semifinále předkvalifikace v Gliwicích by se pak vidělo. Pointa basketbalu je pořád stejná, dát víc bodů než soupeř. Když to dokážeme pětkrát, otevřeme si cestu do vlastní kvalifikace o Paříž," naznačuje Krejčí.

Osobně by byl rád, aby mu vydržel dobrý pocit z letní části přípravy s Atlantou. „Letní liga se pojímá většinou dost individuálně, každý se snaží dělat čísla pro sebe, ale tentokrát Hawks postavili tým z hráčů, kteří si chtěli půjčovat balon. Myslím, že jsme hráli pěkný basket a jen těsně nám uniklo Final Four. Hodnotím to určitě pozitivně," vypráví český reprezentant.