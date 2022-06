Lakers sáhli po potomcích basketbalových legend O'Neala a Pippena

Před draftem v rozhovoru s novináři přiznal, že se přihlásil na draft, i když s tím jeho otec nesouhlasil. "Nechtěl, abych to udělal, a vím, že pravděpodobně nechce, abych to řekl, ale pardon. Jsme oba dospělí, zvládneme to. Vím, že je to legenda NBA. Je to můj táta, ale musel jsem. Ať se mu to líbí nebo ne, opravdu mi to nezabrání dělat to, co chci," prohlásil syn čtyřnásobného šampiona NBA, který hrál za Lakers osm sezon.