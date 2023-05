Legendární kouč Krzyzewski bude speciálním poradcem NBA pro basketbalové operace

Šestasedmdesátiletý Krzyzewski tým NBA nikdy netrénoval, celou kariéru strávil na vysokých školách a u americké reprezentace. Basketbalisty univerzity Duke vedl od roku 1980 a skončil u nich teprve po loňské sezoně. S "modrými ďábly" vyhrál pět titulů. V roce 2001 byl uveden do Naismithovy Síně slávy a o pět let později i do Síně slávy vysokoškolského basketbalu.