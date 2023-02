Myslel si, že bude mít rekord navždy, ale Magic se v něm spletl. Sesazený král velebí LeBrona

Pětasedmdesátiletá legenda všechny vyvedla z omylu svým příspěvkem, ve kterém vysvětluje svůj aktuální pocit. „Je to, jako kdybych vyhrál miliardu dolarů v loterii a o 39 let později někdo vyhrál dvě miliardy dolarů. Jak bych se cítil? Vděčný, že jsem vyhrál a šťastný, že vyhrál i někdo další," napsal na svém blogu. „Jeho výhra nemůže nijak ovlivnit tu mou," dodává Abdul-Jabbar.

O tom, jak bývalý hráč Lakers překonání svého rekordu přijme přitom pochybovali i jeho blízcí. Abdul-Jabbarův dlouholetý přítel a bývalý spoluhráč Earvin „Magic" Johnson měl jasno: „Pokud mám být upřímný, myslím, že pro něj bude těžké to spolknout. Řekl bych, že si myslel, že bude mít rekord navždy." Na tento výrok reaguje Abdul-Jabbar ve svém textu slovy: „Nedivím se Johnsonovi, že si myslí, že by mi to mohlo vadit, protože mě zná a ví, jak jsem býval soutěživý." Tentokrát se v něm ale jeho přítel prý šeredně spletl.