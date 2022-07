Novým trenérem basketbalistů Nymburka se stal Lotyš Roberts Štelmahers

Za nevýhodu nepovažuje ani to, že do klubu přišel až v průběhu léta a nebude mít tolik času poskládat tým i přípravu podle představ. "Nemůžeme to změnit a nemá cenu se tím zatěžovat," řekl. "Já jsem velmi rád, že mohu být v Nymburce, to je pro mě to hlavní a teď se dáme do práce, abychom dosáhli co nejlepších možných výsledků," přidal Štelmahers.