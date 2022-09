O Satoranském rozhodovala noční porada, jasno bude odpoledne

„Dozvíte se včas, k čemu jsme dospěli," reagoval kouč Ronen Ginzburg, který vyhlíží páteční vstup reprezentace do turnaje proti Polsku. Evropský šampionát, jehož základní skupiny hostí města ve čtyřech různých zemích, začíná ale už ve čtvrtek odpoledne zápasem Španělsko–Bulharsko v Tbilisi.

Osud Satoranského bude ale znám teprve ve čtvrtek kolem sedmnácté hodiny, kdy na technickém mítinku manažerů a trenérů všech šesti týmů pražské skupiny dojde ke zveřejnění kádru 12 hráčů, do nějž už nelze zasahovat. Ze současné české čtrnáctky, která čítá i s pochroumaným kotníkem na pravé noze rehabilitujícího Satoranského, se tak definitivní zúžení nominace dotkne dvou hráčů a z těch zdravých se jako nejohroženější jeví Půlpán, Palyza a Jelínek.

„Pořád věřím, že Saty bude hrát. Dokáže dát tým energii a uplatnit vůdčí schopnost jak mimo hřiště, tak hlavně na něm. Když by to nedopadlo, tak jen ta skutečnost, že tady s námi je, určitě dokáže tým strhnout, abychom se všichni snažili zacelit tu ztrátu, ale o to variantě zatím nechci ani přemýšlet," naznačil na křídle či na pivotu alternující Martin Kříž. „Určitě by na nás jen tak z gauče nekoukal, dokázal by tým táhnout i mimo hřiště bez možnosti zapojení," mínil kapitán Vojtěch Hruban.

„Snažíme se pootočit mentální nastavení hráčů, aby se neschovávali za Satyho, ale ze své pozice, kterou kdo má, dáli týmu něco navíc. Každý musí udělat krok dopředu a vzít na sebe část zodpovědnosti," míní asistent kouče Jan Pospíšil. „Nejsme sami, kdo má nějaké zdravotní patálie. Pro všechny netradiční forma přípravy zahrnovala i dvě kola kvalifikace na mistrovství světa. Nám se i vlivem různých okolností nepovedla, ale myslím, že každý už obrátil list," doplňuje další asistent Luboš Bartoň.

Reprezentace absolvovala v O2 areně ve středu po poledni už svůj čtvrtý trénink. Poprvé byl ale v oficiálním režimu a alespoň na závěrečných deset minut tedy přístupný médiím. „Hala vypadá super. Doufám, že bude plná a přijde hodně fanoušků, kteří nás poženou dopředu," prohlásil Kříž. „Už se nemůžeme dočkat, až to vypukne. Nejdůležitější bude, co máme v hlavách, s jakou energií do toho zápase v Praze půjdeme," mluví Bartoň i za hráče.