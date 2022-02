Chicago - Philadelphia 108:119 Philadelphia opět díky Embiidovi zdolala Chicago, New Orleans sahá po play off

Basketbalisté Philadelphie porazili Chicago 119:108 a ještě více zamotali velmi vyrovnanou Východní konferenci NBA. Bulls porážkou přišli o první místo na úkor Miami, ale celky od prvního do pátého místa mají mezi sebou rozdíl jediné výhry. Páté Sixers k výhře dovedl Joel Embiid 40 body a 10 doskoky. New Orleans se po výhře 120:107 nad Houstonem dostalo už na desátou příčku Západní konference znamenající předkolo play off. Český reprezentant Tomáš Satoranský to opět sledoval jen z lavičky Pelicans.

Foto: Kamil Krzaczynski, Reuters Philadelphia 76ers center Joel Embiid (21).Foto : Kamil Krzaczynski, Reuters

Článek Sixers potvrdili aktuální dobrou formu a měli celý zápas v Chicagu pod kontrolou. Už v první čtvrtině si vypracovali dvouciferný náskok, a když na začátku čtvrté čtvrtiny vedli o 17 bodů, zdálo se být jasno. Bulls ještě zabojovali a šňůrou 13:0 snížili, pak ale převzali otěže Tobias Harris s Embiidem a zápas rozhodli. Chicagu při absenci Zacha LaVina, Lonza Balla a Cobyho Whitea nepomohlo ani 45 bodů DeMara DeRozana. Embiid pokořil hranici 40 bodů už posedmé v sezoně a v čele tabulky střelců se dotáhl na Kevina Duranta. "Jen se snažím být dominantní. Už jsme pár těchto top zápasů vyhráli, zároveň jsme ale prohráli zápasy, které jsme neměli. Jsme ale stále v kontaktu se špičkou a my se tam dostaneme," řekl Embiid. Naopak z nejlepší šestky Východní konference vypadl Brooklyn, který se bez zraněného Duranta trápí a prohrál už osmý zápas za sebou. Tentokrát nestačil na Denver s Nikolou Jokičem, který k výhře 124:104 přispěl triple doublem za 27 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí. Brooklyn vedle Duranta neměl k dispozici ani Jamese Hardena, který má potíže se svalem, zároveň se spekuluje o jeho možné výměně. To ale popřel trenér Steve Nash v odpovědi na dotaz, zda je definitivní, že nechce Hardena vyměnit. "Ano, to je správně," řekl. Z hvězdné trojice hrál jen Kyrie Irving, který nasbíral 27 bodů a 11 asistencí. Triple double si připsal také Luka Dončič, který 18 body, 10 doskoky a 11 asistencemi pomohl Dallasu k výhře 103:94 nad Atlantou. Skvělý ofenzivní večer prožilo Milwaukee, které při výhře 137:113 nad Los Angeles Clippers mělo tři hráče s 24 a více body. To se Bucks stalo naposledy před rokem. Janis Adetokunbo zaznamenal 28 bodů a 10 doskoků, Jrue Holiday 27 bodů a 13 asistencí a Bobby Portis 24 bodů. Nejlepším střelcem Clippers byl s 28 body Norman Powell, pro něhož to byl první zápas po přestupu z Portlandu. Právě před Portland na desátou příčku Západní konference se dostalo New Orleans, které si připsalo třetí výhru za sebou. Hlavní zásluhu na tom měl Brandon Ingram, který zaznamenal 33 bodů a osobní rekord 12 asistencí. "Náš cíl je stále dostat se do play off a nyní se to zdá reálné. Musíme pokračovat v naší práci. Posun na desátou příčku je pro nás odměnou," řekl Ingram. Basketbal LeBron James se vrátil triple doublem a Lakers vyhráli nad New Yorkem Výsledky NBA: Chicago - Philadelphia 108:119 Cleveland - Indiana 98:85 Dallas - Atlanta 103:94 Denver - Brooklyn 124:104 Houston - New Orleans 107:120 LA Clippers - Milwaukee 113:137 Minnesota - Detroit 118:105 Orlando - Boston 83:116

Reklama