Philadelphia v NBA ukončila vítěznou sérii Milwaukee

Hosté definitivně otočili zápas 42 sekund před koncem po Embiidově trojce. "Když najdete něco, co vám funguje, snažíte se u toho zůstat. My zjistili, co na soupeře platí, ve čtvrté čtvrtině. Párkrát jsme ubránili, prosadili se a utkání se pro nás začalo vyvíjet dobře," řekl Harden, který se spoluhráči ovládl poslední čtvrtinu 48:31. Sixers během ní trefili 12 z 21 střel a 17 z 19 šestek.