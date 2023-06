Ptáčková vykouzlila s děvčaty postup. Neuměly jsme si ani představit, že budeme sedět v letadle do Lublaně, jásá

V Tel Avivu vyhrály ve skupině nad Itálií i domácím Izraelem, zvládly i zápas play off s Řeckem a jsou překvapivě mezi elitní osmičkou na kontinentu. Reprezentantky čekaly na podobný výsledek deset let a ve čtvrtek budou v Lublani proti Maďarsku bojovat o první postup do semifinále ME od roku 2011. Navíc jsou stále ve hře o účast v olympijské kvalifikaci.

„Na minulých třech ME přitom končily Češky pokaždé v základní skupině. „Nastupující reprezentační generace potřebovala taková impuls. V týmu je spoustu mladých hráček. Fakt klobouk dolů, jak se toho zhostily. Celé to bylo hodně o morálu na palubovce. Teď jsme všechny trošku v euforii, neuměly jsme si ani představit, že budeme v úterý sedět v letadle do Slovinska," tvrdila trenérka, která po úspěších u mládežnických výběrů loni nahradila u seniorské reprezentace Štefana Sviteka.

Cesta k řeckému skalpu nebyla vůbec snadná. „Pod košem jsme ve srovnání s řeckými pivotkami ztrácely fyzicky, výškově i zkušenostmi, nakonec jsme to ale ohromnou bojovností zvládly," řekla pro ČTK Ptáčková. „Postupně se dařilo důsledněji pokrýt hvězdy soupeřek, nedostaly nic zadarmo a zvládaly jsme i obranný doskok. Bylo to těžké, ale jsem přesvědčená, že za bojovnost a týmovost si tohle vítězství zasloužíme," ocenila vůli svých svěřenkyň.

Skvěle vyšel tah s nasazením střídající Dominiky Paurové. „Ani jsem nebyla nervózní, věděla jsem, že není co ztratit, prostě jsem tam vlétla a dělala, co umím. Užívala jsem si to v závěru, fanoušci byli slyšet, dařilo se nám. Řekyně byly silné pod košem, věděly jsme, že si na jejich pivotky musíme vypomoct. Jsem tam, abych míč doskočila a hrála agresivně, tak jsem si řekla, že je prostě přeskočím. Myslím, že celý tým furt věřil a na konci ustál i ty nervy," říkala osmnáctiletá pivotka, která bude od podzimu studovat na univerzitě Oregon State.

Česko se dostalo necelé dvě minuty před koncem do vedení už 75:68, ale Řecko opakovaně snížilo na rozdíl jediného bodu. „Naštěstí Petra Holešinská neomylnými trestnými hody vždycky odvrátila jakýkoli obrat. Důležité také bylo, že jsme omezily ztráty a měly míč častěji pod kontrolou," uvedla Ptáčková.

Foto: Česká basketbalová federace Trenérka českých basketbalové reprezentace na archivním snímku.