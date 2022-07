Se skalpem Litvy jsou Češi reálně ve hře o MS. Už příští měsíc nastoupí ve Francii a přivítají Maďary

Tři nejlepší z konečné tabulky, kam se započítávají všechny dosavadní výsledky, už postoupí na šampionát a Češi se o to mohou porvat. „Pro nás to byla úžasná výhra nad basketbalovým gigantem, která posílila naši šanci dostat se na mistrovství světa. Většinu zápasu v Litvě jsme kontrolovali a tým se dokázal i dobře zvednout z nepovedeného začátku druhého poločasu," řekl kouč Ronen Ginzburg.

„Tahle parta hráčů je vážně neuvěřitelná, znovu ukázali, že se doslova rvou jako lvi. Problémy nastaly až v posledních třech minutách zápasu při extrémním tlaku soupeře na míč, ale udrželi jsme dostatečný náskok, abychom do další fáze kvalifikace překlopili bilanci ze vzájemných zápasů s Litvou na svou stranu," ocenil trenér.

„Při bodové rovnosti bychom nechali pod sebou v tabulce díky lepšímu skóre ze vzájemných duelů i Bosnu, to je taky po špatném vstupu do kvalifikace důležité," připomněl rozehrávač Tomáš Satoranský, že Češi začali boj o MS třemi porážkami, pak se ale reálně vrátili do hry o postup.