Odvedli jsme dobrou práci, pochvaloval si dvě důležité výhry český reprezentant Auda

"Myslím, že výchozí pozice je to dobrá. Když bych se na ni podíval před tímto oknem a teď, tak jsme odvedli dobrou práci. Ty dvě výhry nám určitě pomůžou. Uvidíme, jak to bude dál v srpnu. Když jsme v takovéhle sestavě, tak z další skupiny můžeme porazit kohokoli," řekl Auda.

S časem 16:21 minuty byl z desítky hráčů, kteří v Klajpedě zasáhli do hry, sice čtvrtým nejméně vytíženým, přesto měl třetí nejvyšší bodový příspěvek po Tomáši Satoranském (21) a Tomáši Kyzlinkovi (18). "Vždycky, když přijdu na hřiště, tak se snažím dát týmu energii a pomoct mu, jak nejvíc můžu. Teď jsem tolik minut nehrál, ale je pro mě důležité čas na hřišti využít a být pro tým prospěšný a nebýt tam jen do počtu," uvedl.

I po sérii tří výher je podle Audy stále co vylepšovat. "Hlavně momenty, kdy je to ke konci zápasu a je tlak na hřišti i psychicky, musíme líp zvládat. Myslím, že takových zápasů jsme měli víc, musíme si na to ještě trošku víc zvyknout. Hra se nějak výrazně měnit nebude, pokud s námi v dalších fázích budou Honza Veselý a Vítek Krejčí, tak by nám to mělo zase trošku pomoct," dodal Auda.