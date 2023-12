Už nás prodejte! Bída v Detroitu trvá. Rodí se nejhorší tým v dějinách NBA?

Totální beznaděj. Těžko uvěřit, že na začátku sezony byli Pistons v zelených číslech, když z úvodních třech zápasů dvakrát zvítězili. Od té doby už ani ťuk. Jedno zklamání za druhým. Na palubovce není vidět chuť, zápal. Skupinka odevzdaných chlapíků, kterých by vám bylo snad i líto.

Když v noci na pátek nestačil Detroit na Utah Jazz (111:119), kteří nastoupili do třetího zápasu ve čtyřech dnech v okleštěné sestavě, domácí fandové skandovali: „Prodejte klub! Prodejte klub!“

V závěru přenosu pak režisér střihl na skupinku diváků s papírovými taškami nataženými přes hlavu. Vyřezané dírky na oči, smutný obličej. A nejde o náhodnou formu protestu, zrovna v Detroitu by se klidně dala označit za tradiční.

„Nechápu, že na ně ještě fanoušci chodí. A když, tak že v aréně vydrží až do konce,“ píše reportér James L. Edwards III. ze serveru The Athletic. „Proti Utahu bych odešel už v první čtvrtině.“

Cunningham je mimochodem jednička draftu z roku 2021, jenže vedení mužstva jej nedokázalo obklopit vhodnými parťáky. Další velký talent Jaden Ivey skončil na lavičce, do základní sestavy se vrátil až v posledních dnech. Killian Hayes, další vysoko draftovaný hráč, je nezřídka zmiňovaný coby vůbec nejhorší basketbalista z úvodních pětek napříč ligou. James Wiseman, dvojka draftu 2020, je naprostý propadák. A když mohl klub za Bojana Bogdanoviče získat dva výběry v úvodním kole, pohrdl. Zkušený Chorvat se mezitím zranil a ztratil hodnotu.

„Pistons potřebují začít znovu. Už zase. Něco se musí změnit, takhle to nejde,“ tvrdí nekompromisně Edwards.

Za posledních patnáct let se Detroit podíval do play off jen třikrát, ve vyřazovacích bojích pak nevyhrál ani jediný duel. Už nyní je jasné, že se čekání opět natáhne. Teď je hlavním úkolem zachránit nuzný ročník aspoň natolik, aby se o Pistons nepsalo jako o nejhorším týmu v historii. Tím jsou dosud Charlotte Bobcats, kteří ve zkrácené sezoně 2011/12 dosáhli na 7 výher ze 66 střetnutí.