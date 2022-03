Washington potvrdil návrat českého basketbalisty Satoranského

Satoranský do Washingtonu přišel v roce 2016 z Barcelony a odehrál v něm první tři sezony v NBA. Před tím si Wizards v roce 2012 bývalého hráče USK Praha a Sevilly vybrali ve druhém kole draftu.

V roce 2019 odešel Satoranský do Chicaga, kde podepsal tříletou smlouvu na deset milionů dolarů za sezonu, jenž mu měla letos skončit. Loni v srpnu ho Bulls vyměnili do New Orleans.