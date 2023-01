Do Ruska vyráží bojovat další Čech. O titul si to rozdá s neporaženým šampionem

Jak jinak začít nový kalendářní rok než obrovskou výzvou. Právě jedna taková čeká na domácího talentovaného postojáře Václava Siváka, který se po delší době představí v zahraničí, konkrétněji na turnaji RCC Fair Fight 20 v Rusku. A nebude to jen tak ledajaký zápas, bude se totiž bojovat o to nejcennější, a sice o titul.

„Jakmile jsem se dozvěděl, že je to s takovou legendou, tak nebylo o čem. Mým hlavním cílem je dostat se do světa, a jestli se tam přes někoho mám dostat, tak je to přesně on. Ať už vyhraju, nebo ne, musím udělat libovej zápas a tím se mi otevře spousta dveří. Takové nabídky se neodmítají," uvedl Růžička.