Jejich střet byl zkrátka nevyhnutelný. Především nezastavitelný belgický přízrak Keita, jehož kariéra profesionálního bojovníka je stále bez ztráty kytičky, chce dokázat, jak se raketově dá vyhoupnout hned na dva šampionské trůny. Po triumfu v lehké váze a zisku prozatímního pásu v pérové divizi nyní zaútočí na právoplatný titul právě v kategorii do 66 kg.

„S tím, jak se připravuji, mě nemá šanci porazit. Kdyby mě porazil, bylo by to jen štěstí. Je to nová motivace. Vnímám se jako outsider a musím ho porazit. A taky ho porazím. Stoprocentně!" hlásí sebevědomě Keita, který se do soka pořádně opřel již během březnové tiskové konference v Ostravě, kde i vedle přihlížející promotéři měli co dělat, aby oba nahněvané bojovníky od sebe udrželi. Povedlo se, duel navíc dostal o to větší náboj.

Velkým zklamáním proto byla dubnová smutná zpráva o zranění gruzínského ranaře Sanikidzeho, který si na jednom z tréninků poranil rameno a z plánované bitvy proti Keitovi, ke které mělo dojít již 29. dubna na turnaji v Bratislavě, sešlo. Řežba o titul v pérové váze tak byla v mžiku pryč. „On byl ten, co si hrál s Photoshopem. To on mě vyzval a já to přijal, a pak se mu najednou nechtělo bojovat. To zranění nafingloval. Bál se mě," je přesvědčený pětadvacetiletý „Black Panther".

Tato slova Sanikidze nebere vážně. Moc dobře ví, jak moc ho poraněné rameno zbrzdilo v rozletu. „Nebyl to obyčejný úraz. Bylo nutné to nechat celé opravdu dobře zahojit," stojí si za svým Gruzínec. Opačný tábor zušený zápas nepřekvapil. „Věděli jsme, že se bude chtít zápasu vyhnout. Hodně mluví, ale čin nikde."

Ačkoli nevraživost na několik týdnů utichla, s oznámením náhradního termínu duelu se opět naplno rozjela. „Chci Keitu pořádně zřídit před zraky všech. Je to pro mě spíš umění, než sport. Ukážu mu, jaký je rozdíl mezi bojem s umělcem a bojem se sportovcem. Budu tím, kdo zničí jeho bezchybnou kariéru!" věří si čtyřiadvacetiletý právoplatný šampion pérové váhy, který naposledy bojoval v prosinci loňského roku, kdy na body porazil českého bijce Jakuba Tichotu. „Lovím ty nejlepší a začal jsem Tichotou," vypráví svůj příběh bijec, jehož další kapitolou bude první obhajoba.

A že by to mělo i nyní skončit až na body? To tým kolem obávaného Belgičana nechce připustit. „Poslední zápas skončil na split decision. Můžu vám předem říct, že tento zápas dopadne jinak. Nedostane se do pátého kola. Jestli si myslí (Mate), že nemůže být knokautován, uvidí se, že se mýlí," usmívá se jeden z Keitových trenérů.