Jak aktuálně vypadá vaše příprava? V jaké je fázi?

Momentálně se nacházím ve fázi předsvatební. V pátek mám svatbu, přípravu jsem aktuálně přerušil. Za současného stavu jsem řekl, že nechci zápasit v zemích, kde se válčí a kde je nějaký takový stav. Nelítám sám, mám za sebou tým lidí a není to jen o mně. Tuhle situaci beru zodpovědně.

Naposledy jste nastoupil v listopadu, jak se zpětně díváte za posledním zápasem?

Není moc na co se dívat. Zápas skončil dřív, jak začal. Těžko si můžeme vyčítat nějaké věci, ještě k tomu, když tam byly nějaké nelegální údery. Nedokázali jsme si říct, co tam bylo špatně. Do přípravy jsme dali všechno, nebylo tam nějaké zranění. Tohle se prostě stává, je to MMA. Musíme jet dál.

Jak těžké bylo zkousnout porážku? Podle opakovaných záběrů tam byl zakázaný úder, který vše začal.

Každá porážka bolí, člověk se na zápas nepřipravuje týden, ale několik měsíců. Zároveň jezdí na kempy, investuje spoustu peněz, jezdí po celém světě a má proti sobě nejlepší sparingy ze světového MMA. Když se potom prohraje, tak je to vždycky nepříjemné. Tak jsou ale karty rozdané, vždycky musí někdo prohrát. Každopádně pro psychicky silného člověka je i negativní zkušenost dobrá. V tomhle zápase přišel nelegální úder, který dost ovlivnil průběh boje a tím pádem jsme si z toho nedokázali nic vzít.

Co případná odveta se Smoldarevem? Nelákala by vás?

Nabízela by se v případě, že by Denis prohrál a já další zápas vyhrál. To bychom o tom eventuálně mohli spekulovat, i jsem o to jevil zájem. Teď je to ale poslední řeč, co bych řešil. Mám spoustu jiných starostí například z hlediska dalšího fungování.

Smoldarev nedávno zápasil s Jamesem, se kterým jste také bojoval. Překvapila vás výhra Jamese?

S výsledkem nejsme překvapený, mysleli jsme si to, že vyhraje James. Na ACA předvádí kvalitní výkony a poráží opravdu kvalitní soupeř. Proto nejsme překvapeni.

Už jste se bavili o dalším zápase? Kdy byste teoreticky mohl nastoupit?

Měl jsem zápasit 15. dubna v Minsku. V momentě, kdy začal válečný konflikt, tak jsme pochopitelně také reagovali. Řekli jsme si, že dokud se situace neuklidní, tak nebudeme chtít zápasit. Momentálně řešíme nějaké alternativu, je to dost náročné. ACA se ke mně vždycky chovala slušně, vše bylo takové, jaké mělo být. Momentálně to ale není cesta, se kterou se chci ztotožňovat.

Můžete prozradit o jakého soupeře se jednalo?

Soupeře jsem měl potvrzeného. Tím, že se to nedalo veřejně ven, tak nechci říkat, s kým jsem měl zápasit. To jako první musí udělat asociace. I kvůli tomu, že se to zrušilo, tak je zbytečné to říkat. Zápas není a ani nebude.

Nepřipadá v úvahu, že byste ruskou organizaci ACA opustil?

Momentálně se nechci účastnit galavečerů ACA. Ve světě se děje to, co se děje. Nechci létat do destinací, kde jsou takové konflikty a kde je každý den všechno jinak. Dělám kroky u uzavřeného stolu na dálku, kde podnikáme nějaké možnosti. Komunikace je také trochu náročná, nejsme jediní, kteří to řeší. I proto se to natahuje.

Zápasení na ruské či běloruské půdě si tedy aktuálně nedovedete představit?

Za současné situace si nedokážu představit, že bych tam jel zápasit. Spoustu věcí se tam musí vyřešit. Otázka zní, jak dlouho to potrvá, než se to dokáže srovnat. My chceme najít nějaký druh komunikace, abychom se v rámci korektnosti domluvili.

A co návrat do nějaké české organizace? Nelákal by vás?

Jsem vázán smlouvou s ACA a musíme najít společnou řeč a kompromis, abych já jako zápasník mohl zápasit tam, kde se cítím dobře. Napřed se musíme domluvit. Co by mě lákalo a nelákalo je teď jedno, nejprve se musíme domluvit s asociací, ve které aktuálně jsem.

Aktuálně řešíte jiné "starosti", budete se ženit. Jak se těšíte?

Moc se těším, je to náš den. Nedá se to ani nazvat starostmi, i když jsou to takové příjemní starosti. Každý, kdo se ženil, tak ví, že kolem toho je hodně věcí.

Je to pro vás největší den vašeho života?

Určitě to patří k největším dnům mého života. Je to okamžik, který si člověk bude pamatovat celý život. Pro mě je to velký životní krok.

A ve srovnání se ziskem pasu šampiona. Dá se to vůbec srovnat?