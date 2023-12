26letý Brichta, který má v KSW za sebou dva triumfy, bude jedním z taháků chystaného galavečera Liberci, kam se evropský gigant chystá již 17. února akcí s pořadovým číslem 91. Na cestě za prozatímním titulem divize do 70 kg ovšem stojí moldavský bojovník Valeriu Mircea, na jehož pažích ztroskotali hned tři po sobě jdoucí bojovníci. Titulové žezlo ale může získat jen jeden…

Už máte titulový zápas v hlavě?

Zápas prožívám zhruba stejně jako každý jiný. Znamená to, že nijak extra, ale prostě se těším. Je to součást procesu, v tělocvičně pomalu žiju. Cítím se připravený už teď. Ani jsem neměl od posledního zápasu pauzu, nikde jsem nebyl. Navíc, když jsem viděl bannery, že 17. února bude KSW v Liberci, tak jsem tak nějak počítal s tím, že tady budu zápasit. Nebyl čas ztrácet čas nějakými blbostmi. Rovnou jsem skočil zpět do tréninku a začal jsem zase makat. Cítím se ve skvělé formě.

Zmiňujete váš proces. Co je jeho vrcholem?

Nejlepší verze mě samotného, kterou si dokážu představit a s kterou budu spokojený. Je to nedosažitelné.

Co je tedy dosažitelné?

Dobrá otázka, protože mně samotnému se dost často mění, co vlastně chci. Většinou dosáhnu nějaké mety a teď se změní v něco jiného. Říkal jsem si, že chci být jeden z nejlepších zápasníků na světě, a najednou bum – 88. v žebříčku. Říkám si: dobrý a co teď? Nevím, třeba 40 tisíc odběratelů na Youtube by bylo fajn. Bum – 39 tisíc. Vždycky se ta meta o něco prodlouží, co chci a co je pro mě dosažitelné. V tuhle chvíli žiju život, snažím se užít každý, byť i míň nepříjemný moment, který nastane. Beru to jako součást života.

Your #KSW91 Main Event! 👑



KSW Interim-Lightweight Title

🇲🇩🇮🇹 Mircea vs. Brichta 🇨🇿



+ hometown heroes 🫡 Dominik Humburger and ✈️Josef 'Air' Štummer!



Feb 17 | Liberec, Czech Republic 🇨🇿 pic.twitter.com/G1sbCh0Dso — KSW (@KSW_MMA) December 7, 2023

Jak moc vám Youtube zasahuje do života?

Nebudu vám lhát, rozhodně je tam víc zábavy. Jednak se vás nikdo nesnaží zabít v tělocvičně, což je jedno velké plus. Je to pro mě jako Jin a Jang. V tělocvičně jsem to já Leo Brichta – týpek, co sportuje celý život a sport ho naplňuje. Pak je tu Youtube, kde mi trochu přepne a beru to jako čistou zábavu a koření do života.

Na Youtube se tedy chováte jinak?

Není to maska, jsem to furt já. Ale je něco jiného, když je člověk v tělocvičně a jde spárovat. Tady není prostor na srandu, je to seriózní věc. Když jsem s kamarády, tak je to naopak. Proto mi říkali, zda nechci ze zápasu udělat video. Kdepak, je potřeba rozlišovat dva světy.

Dokázal byste žít čistě z Youtube?

Určitě. Jak říkám, hrozně mě na tom baví ta symbióza toho, že fanoušci mi fandí v kleci a já jim to chci vrátit jiným způsobem, než jenom tak, že jim budu furt říkat, jak si vážím jejich podpory. Dám jim nahlédnout do toho, jak vypadá můj život, ať vědí, kdo a co je Leo Brichta.

Přeskakování z jedné koleje na druhou vám tedy vyhovuje?

Určitě. Odpočine si tím i hlava. Když je člověk neustále v tělocvičně a pak se jde domů vyspat, tak je to na hlavu fakt velký nápor. Když je tu ale něco, na co se může těšit, tak je to příjemné.

Foto: KSW Leo Brichta na nedávném turnaji KSW v Třinci slavil vítězství.

Máte představu, jak dlouho byste se chtěl MMA ještě věnovat?

Nevím, dokud bude zdraví sloužit a bude chuť, tak se tomu budu věnovat. Podívejte se třeba na Israela Adesanyu (bývalý UFC šampion ve střední váze - pozn. red.), který říkal, že do klece nechce vstoupit, dokud nebude rok 2025. Měl velkou dávku zápasů a je tím pádem možné, že oheň vyhasíná. Člověk to pak potřebuje znovu nastartovat.

Zpět k vám. Žebříčkově jste nejlepší lehká váha v Česku. Příjemné, viďte?

Příjemné to je, to každopádně. Vím, co jsem tomu obětoval.

Co UFC? Nelákalo by vás?

Zatím jsem v KSW a zatím dobrý… Nabídka z UFC byla, to je pravda, ale nechci řešit, co bylo nebo co bude. Aktuálně mám smlouvu v KSW, všechno dobré (smích).

Nyní půjdete bojovat o prozatímní titul v lehké váze v KSW. Jak se zápas upekl?

Bylo to asi jasné. Je to v Liberci a kdo by tam mohl zápasit kromě mě? Jak jinak přilákat diváky než probudit trochu ten patriotismus tím, že mohu být první Čech, kterému se něco takového podaří. Když získám titul a nedostanu tolik do držky, tak budu šťastný. Ale pokud do držky dostanu a nezískám titul, tak život jde dál. Nezhroutím se.

Bude se jednat o váš třetí zápas v KSW. Jak vzpomínáte na dva předchozí? Při premiéře jste dokonce nastupoval na fotbalovém stadionu, kde bylo zhruba 50 tisíc diváků.

Oba zápasy byly extrémně tvrdé. Myslím, že mě poznamenaly do mého osobního života. Ať už to byl výkon v kleci, tak celá příprava, která byla extrémně těžká a tvrdá. Teď jsem díky tomu odhodlanější a celkově se cítím tvrdší. Jsem urputnější. Byly ve mně i střípky pochybností, kdy jsem si říkal: Co, když to nedám? Ale teď nad tímhle už nepřemýšlím. Jdu tam prodat, co trénuji.

Máte díky tomu větší sebevědomí?