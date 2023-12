Kariéru měl jako na houpačce, teď se ale dostal na jeden z její vrcholů. Nebojácný Srb Veličkovič opanoval nadupaný projekt s názvem Tipsport Gamechanger, který nejen pro samotného vítěze nabídl velice tučný balík peněz. Cesta k triumfu ve veltrové divizi nad Řekem Andreasem Michailidisem vedla ve třetím kole, v němž Veličkovič nasadil finální škrcení. Bylo rozhodnuto.

Dlouhou cestu za vytouženým úspěchem vůbec prvního vydání tohoto milionového projektu tak dokonal právě 35letý rodák z Nového Sadu, který postupně porazil Moldavce Iona Surdua, Němce Christiana Jungwirtha, Čecha Davida Kozmu a naposledy zmíněného Řeka Michailidise. „Je to vrchol mé kariéry. Tenhle rok byl velice bolestivý. Nejprve jsem si zlomil žebro a prsty na obou nohách,“ vracel se v čase Veličkovič. „Byla to bolestivá cesta, ale nezvládl bych ji nebýt mé snoubenky.“

Nádherné KO, chválí Attila Végh Piráta za vítězství nad Karlosem Vémolou. Co jeho červnová odveta s Terminátorem? Video : Sport.cz

Vítězství v pyramidě mu tak zajistilo 300 tisíc eur (v přepočtu přes 7 milionů korun). „Celou dobu jsem se snažil, aby se mi ta suma nedostala do hlavy, protože je to opravdu dost peněz. Nechtěl jsem, aby mě to pohltilo. Bylo mi jasné, že zápas proti Andreasovi bude opravdu těžký, myslel jsem proto jen na svůj výkon. Teď už ale mohu plánovat, jak s penězi naložím,“ usmívá se.

Veličkovič si přitom prošel těžkým obdobím i v osobním životě. Není tomu dávno, co mu zemřel tatínek. „Byla to největší ztráta mého života, moc mi chybí. Musím však vyzdvihnout mou maminku, které dlužím vše. Rodiče se rozvedli, když mi bylo 11. Otec byl pro mě velký vzorem, matka zase obrovskou oporou. Byly chvíle, kdy měla tři práce, aby se o nás s bratrem postarala. Snažila se, aby z nás vyrostli dobří lidé,“ zářil hvězdný Srb, za nímž do klece s vlajkou jejich rodné země zamířila také maminka.

Na slušný balík peněz si přišel také poražený. Michailidis, rovněž bývalý bojovník UFC, inkasuje 130 tisíc eur (v přepočtu přes 3 miliony korun). „Když mě Andreas několikrát tvrdě trefil, dost jsem to cítil. Říkal jsem si, že bych to mohl zabalit, vše skončí a budu mít krásný život. Rozhodl jsem se, že budu dál bojovat. Teď jsem tady, jsem vítěz a vedle sebe mám trofej,“ pokračoval Veličkovič.

Překvapivé rozuzlení. V rezervním zápase projektu Gamechanger nestačila moldavská hvězda Surdu na Itala PaternaVideo : OKTAGON TV

První ročník nového projektu napsal závěrečnou kapitolu.„Bojan chtěl vyhrát něco velkého, on sám má za sebou speciální příběh. Po prohře s Apollem ve Frankfurtu, když přišel o otce, zvažoval konec kariéry. Řekl jsem mu o Tipsport Gamechangeru, kam se hned přihlásil. Bylo to něco, za čím šel celý život a co chce vyhrát. Málem prohrál v prvním kole, ale otočil. Je to neuvěřitelný kluk,“ má radost Ondřej Novotný, spoluzakladatel organizace Oktagon MMA.

Veličkovičovi navíc aktuálně patří první pozice žebříčku veltrové divize. Je tedy možné, že by v dohledné době mohl zabojovat o titul v kategorii do 77 kg. „Může se to stát, ale je to otevřená záležitost. Víme, že David Kozma hned nechce titulovou bitvu, netrvá na tom. Nějaké nabídky dostal Kaik Brito, který se chce vrátit v příštím roce. Nechme se překvapit,“ tají Novotný.