Denní režim čtyřiatřicetiletého Brože je vskutku náročný. Vstává v pět hodin ráno a následně ho čeká řada tréninků. „Když mám přípravu, tak je to těžké. Ráno mám dva ledy, poté jedu na svůj trénink, následně znovu na led a večer další trénink. Je toho dost," prozrazuje český bojovník, který od tohoto náročného tempa upouští až s blížícím se duelem. „Jde o to, že jsem unavenej a vyshazovanej. Deset dnů od zápasu si od toho dám oraz." popisuje nepříjemnosti.

Trénování dětí a mladých nadějných hokejistů se věnuje už zhruba 14 let. Za tu dobu mu pod rukama prošla řada talentů. „Mám brankáře v NHL. Draftovaného Jiřího Pateru. Nebo třeba Pavla Čajana. Mám tu i dvě holky, které rovněž chytají v nároďáku. Je to neustálá práce," uvědomuje si Brož. „Jsem hodně přísný trenér. Jak na sebe, tak na děti. Jde mi jen o nasazení. Vědí, že musí jet naplno," usmívá se bývalý brankář.

Právě trenéřina je pro něj alespoň částečnou záplatou za smolný konec aktivní hokejové kariéry. Brož přitom měl v brankářské kariéře slibně našlápnuto, hrával například po boku Jakuba Voráčka či Michaela Frolíka. „Zranil jsem se v blbý čas. V době, kdy jsem měl jet na MS do 18 let. Když jsem se vrátil, tak jsem cítil, že mi už ujel vlak. Rozplynul se mi dětský sen," přiznává. „Hned poté, co jsem skončil s hokejem, jsem začal s bojovými sporty. Dokázal jsem, že nikdy není pozdě," popisuje svou cestu k MMA.

První profesionální zápas přitom přišel v roce 2016. Brož od té doby svedl dalších šestnáct duelů a dlouhé roky bojoval v organizaci Oktagon MMA, ze které před více než rokem odešel do konkurenční RFA. Po třech duelech si ale řekl dost a nyní se vrací na místo činu. Tam, kde se nejvíc proslavil. „Tak, jak jsem končil, tak bych se chtěl vrátit. Chci se jít porvat," popisuje český bojovník comeback do Oktagonu MMA.

Přípravou na duel se Slovákem Robertem Pukačem, ke kterému dojde v největší česko-slovenské hale O2 areně, ho ale opětovně provázejí zdravotní problémy. „Dostal jsem antibiotika. Není to ale nic, co by mě mělo zastavit. Už jednou jsem s tím zápasil. Nejsem profík v Americe, abych se před zápasem mohl zavřít někde, kde budu sám. To nejde. To mi složenky nezaplatí," uvědomuje si Brož.

Foto: RFA Miroslav Brož svedl tvrdou bitvu s Kolumbijcem Otalorou.

V těchto dnech nastává i boj s váhou. Pro potetovaného ranaře rutinní záležitost, při které si ale sáhne na dno snad každý bojovník. „Těžké jako vždy. Mám to takhle vždycky. Už teď mám k večeři samotné kuře se zeleninou...hrozné, nesnáším to. Ale vím, že to musí být," konstatuje bojovník s bilancí 14 výher a 3 porážek.