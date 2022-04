Souboj, který si nepřejí jen diváci, ale hlavně oba soupeři. Václav Mikulášek s Tomášem "Bolo" Melišem svedou na OKTAGONu 32 v Ostravě jednu z nejsledovanějších bitev, která přitom doznala již třetí změnu termínu. 9. dubna se tak oba tvrďáci střetnou tváří v tvář kleci a zajímavé bude sledovat, jak dopadne souboj dvou bývalých kamarádů. Nejen k tomu se vyjádřil slovenský bijec Bolo.

Vy jste naposledy zápasil před necelým rokem, co se od té doby změnilo?

Změnilo se hlavně to, že jsem pozměnil přípravu. Nevsázím všechno na jednu kartu, hodně boxuju, snažím se dělat box, kde se hodně hýbu. Není to o tom, že se snažím ty rány přijímat, je jasné, že do hlavy něco dostanu. Víc jsem tedy pracoval na pohybu a postoji, nechtěl bych být takový ten jednostranný zápasník, naopak chci být silný ve všech aspektech boje.

Za pár dní vás čeká zápas v Ostravě, jak se aktuálně cítíte připravený?

Cítím se velmi dobře. Před čtrnácti dny jsem se vrátil od Tomáše Hrona a každý, kdo u něj byl, řekne, že se po sparingu s ním necítí dobře. Tréninky a sparingy dávají mému tělu hodně zabrat. Musím se dát trochu do kupy, potrénuju a vše bude v pohodě. Na zápas každopádně budu připravený.

A psychicky se cítíte jak?

Mnohem lépe než můj soupeř (smích).

Soupeřem bude Václav Mikulášek, se kterým jste se měl utkat již dvakrát. Myslíte, že to konečně vyjde?

Doufám, že to vyjde. Nevím, co by se muselo stát, třeba, aby na Vaška nespadla nějaká družice. Je jasné, že zdraví máme jen jedno, mně i jemu se může stát cokoliv. Každopádně doufám, že žádné schody nebo nemoci nám to nepokazí.

Naposledy jste s ním měl zápasit v listopadu, ale těsně před zápasem se zranil. Co jste na to říkal?

Podle mě to byl Vaškův krok, jak se zápasu vyhnout. Možná, že nebyl připravený, problém s váhou nebo nějaké zranění, kvůli kterému do toho nechtěl jít. Podle mě tam byl spíš zdravotní problém, když dělal váhu a nechtěl to zveřejňovat. Byla by to pro něj strašná potupa, kdyby nenavážil. On totiž před každým zápasem měl silné řeči, třeba na Milana Ďatelinku nebo Karlose Vémolu. Tohle byla jedna z verzí, se kterou jsem pracoval.

A nebyl důvod zrušení zápasu i fakt, že se přesunul z Ostravy do Brna?

Já té verzi o psovi a schodech určitě nevěřím, nevěří tomu 95 % lidí. Na druhou stranu tohle chápu, má hodně sponzorů z Ostravy. Mohli jsme to ale vyřešit úplně jinak, třeba si říct, že to necháme na Ostravu, do Brna jsme si každý z nás mohli přitáhnout někoho jiného.

Za jak dlouho poté se upekl třetí termín?

Vycházeli jsme z toho, kdy se začaly uvolňovat opatření, aby u toho mohli být i diváci. Když to vypadalo, že to za nějakou dobu bude lepší, tak se dohodla Ostrava. Do Ostravy to chtěl i Ondra Novotný. S tím jsem problém neměl, klidně bych zápasil i v Brně nebo Praze.

Jaký aktuálně máte s Vaškem vztah?

Hodně chladný. Vašek z toho zase začal dělat aféru, že v tom jsou nějaké osobní věci. Za mě v tom nic osobního není. Když mu řeknu, že nemám problém s ním nastoupit do zápasu, tak to vzal osobně, jako zradu. Já jsem se za jeho zády s nikým o ničem nedohodl. Ondra Novotný mu napsal, dal mu na výběr a Vašek mi napsal, co v té zprávě stálo. Já jsem mu řekl, že dřív nebo později nás proti sobě stejně postaví. Já s tím neměl problém, vyhrál bych nebo prohrál. Po zápase bychom si podali ruce a šli dál. On to vzal jako velký podraz. Pak navíc začal vykládat, že by mi po zápase nepodal ruku. Ani nevím, kde vzal to, že bych mu jí podal. Už před prvním termínem zápasu jsem mu řekl, že s ním nemám problém vycházet dál. Hodněkrát jsem proti mým soupeřům zápasil, pak mi navíc i psali, jak mi drží v dalším zápase palce. To je za mě normální. Vašek to vzal hrozně osobně, ale jak chce. Uděláme z toho bitku, nebude to sport.

Plán Václava Mikuláška pro Ostravu: Chci ho trefit tak, aby se nesmál. Aby věděl, že to bolí!Video : Sport.cz

A vy byste mu ruku podal?

Kdyby se choval normálně, jako sportovec, tak v tom nevidím problém. Ruku jsem například podal i Davidu Hoškovi, Andreji Kalašnikovi, Kubovi Bělemu. Všichni se chovali normálně jak před zápasem, tak i po něm. Tak by to mělo vypadat.

Kdo je podle vás v zápase pod větším tlakem?

Určitě Vašek. Má pocit, že je doma. Ale i on ví, že v Ostravě mám hodně kamarádů a fanoušků. Hodně lidí mi píše, jak mi na zápase budou fandit, že se Vašek chová, tak jak se chová. Navíc vyhrál i bitvu o Ostravu nad Andrésem Raškou, tak i to by mohl být jeden z faktorů, kvůli kterému by mohl být pod větším tlakem.

Budete mít větší motivaci ho porazit v jeho domácím prostředí?

Každý chce doma vyhrát. Ale tím, že je mezi námi taková atmosféra, jaká je, tak mě to žene dopředu.

Dokážete si představit, že po zápase z vás zase budou kamarádi?

Za to, co mi všechno řekl nebo napsal, tak si myslím, že tohle s kamarádstvím nemá nic společného. Kamarádství už dávno skončilo, tohle je čistá bitka. Prostě odzápasíme a jeden vyhraje, druhý prohraje. Jeden bude mít trochu těžší život, protože bude žít s tím, že ho ten druhý porazil.

Jak bude vypadat staredown? Očekáváte nějaké hroty?

Jsou dvě verze. Buď to proběhne diplomaticky a chladně, jeden druhému se podíváme do očí a tím to skončí, nebo se roztočíme ještě na staredownu.

Která verze je podle vás reálnější?

Ani jeden z mých předešlých staredownů nebyl takový, že bych měl potřebu někoho pusinkovat nebo na někoho sahat, ale jestli Vašek něco takového udělá, tak na to adekvátně odpovím.

Jak podle vás bude zápas vypadat? Pustíte se do sebe hned od začátku?

Podle mě si v prvním kole dáme pořádně do huby, ve druhém kole Vaška jednoduše ukončím. Buď ho vypnu, nebo nějaká submise. Nemyslím si, že je to zápasník, který zvládne kvalitně zápasit třeba tři kola. Viděli jsme to i v zápase s Robertsenem, kde si nakopl holeň. Tu si ale nakopne 90 % thaiboxerů a zápasí to dál. V tom zápase mi přišlo, že se Vašek psychicky zlomil, fyzicky na to už neměl a raději to zahrál na to, že je zraněný.

Jaké jsou vaše budoucí plány po zápase? Budete i nadále zápasit pod OKTAGONem?